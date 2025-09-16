Semana con mucho calor y además con presencia de calima, una combinación que nos acompañará buena parte de la semana ya que para el fin de semana se prevé que bajen las temperaturas

Las Palmas de Gran Canaria. Imagen Europa Press (archivo)

El calor se instala en las islas durante casi toda la semana. La temperatura más elevada en Canarias este lunes la registró el municipio de Tejeda, en Gran Canaria, donde se alcanzaron los 37,6 ºC.

Las temperaturas máximas subirán ligeramente este martes en las islas y habrá temperaturas que de forma puntual en el sur de Gran Canaria pueden superar los 38 o 39 ºC y entre los 36 o 37 ºC en el resto de islas.

Los cielos estarán pocos nubosos o despejados con presencia de calima y avisos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) porque puede llegar a reducir la visibilidad. Las concentraciones pueden superar los 200 microg. por metro cúbico, afectando principalmente medianías orientadas al sur y sus cumbres, y siendo probable que llegue a ser significativa en zonas bajas del sur y localmente en litorales este miércoles; en el norte será menos relevante.

Las altas temperaturas y la humedad en las zonas donde aún persiste crea una importante sensación de bochorno.

Las temperaturas pueden marcar 34 ºC de máxima en San Sebastián de La Gomera, 30 ºC en Santa Cruz de Tenerife y también en torno a esa marca en las islas más orientales.

El ambiente más caluroso afectará a los pueblos de medianías. En zonas bajas, el alisio continuará soplando con intervalos de fuerte en litorales expuestos sin descartar rachas muy fuertes. Soplará moderado con predominio de componente este en medianías y zonas altas.

Más calor del miércoles a viernes

Los días con más calor lo tendremos del miércoles a viernes, el sábado ya comenzarán a bajar las temperaturas progresivamente para el domingo tener temperaturas más acordes con la época del año en el archipiélago.

Se alcanzarán 34 ºC en vertientes orientadas al sur y oeste, con mínimas que pueden no bajar de 26 ºC y, menos extensamente, en vertientes del norte, zonas costeras del sur y en las islas más orientales. En Gran Canaria, en medianías orientadas al sur y la cuenca de Tejeda, puntualmente podría llegar a los 37 ºC.

El estado del mar irá mejorando progresivamente y ya para el miércoles y jueves podremos contar con un buen estado del mar en las costas de las islas.

Alerta por riesgo de incendios

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en varias islas del archipiélago. La medida afecta a El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife y, en Gran Canaria, a las zonas situadas por encima de los 400 metros de altitud.

Según la información meteorológica disponible, se espera un episodio de calor acompañado de una inversión térmica por debajo de los 400 metros y humedades relativas entre el 20% y el 40% a partir de los 500-600 metros de altitud. A ello se suma la presencia de calima y vientos del este y sureste en medianías, zonas altas y cumbres, de intensidad moderada a floja a partir del jueves.

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones en los entornos rurales y forestales, evitar el uso de fuego en zonas de riesgo y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencias.