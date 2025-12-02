Los vikingos protagonizarán el carnaval de Tinajo 2026

Tinajo busca cartel para su carnaval de 2026 bajo la alegoría de “Vikingo” que se va a celebrar los días 6, 7 y 8 de marzo

Los vikingos protagonizarán el carnaval tinajero 2026

El Ayuntamiento de Tinajo ha hecho públicas las bases para el concurso del cartel del Carnaval de 2026 que tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de marzo del próximo año.

El diseño del cartel anunciador del carnaval de Tinajo 2026, según especifican las bases, “será utilizado como portada para el programa de las actividades a desarrollar” bajo la alegoría de “Vikingo”.

Al mismo tiempo aclara que “podrán participar los alumnos de ESO y Bachillerato del IES Tinajo. Cada autor podrá presentar hasta dos obras, que deberán ser originales e inéditas.

El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, anima “a los estudiantes del IES Tinajo a dejar volar su imaginación y proponer obras para el cartel de nuestro Carnaval. Estoy convencido de que nos van a sorprender con su creatividad”.

Por su parte, el edil de Festejos del Ayuntamiento de Tinajo, Jonatan Pérez Olivero, aclara que “es una buena opción para que nuestros estudiantes se acerquen aún más a nuestro Carnaval y den rienda suelta a su imaginación para convertirse en protagonistas del cartel del Carnaval de Tinajo”.

Condiciones de la obra

La técnica de la obra será de libre elección siempre que no ofrezca dificultades para su impresión y reproducción. Las obras se presentarán en formato A4 y A3, en versión digital y sin relieve y, como novedad de este año, no se permite el uso de Inteligencia Artificial. Las obras se deben presentar de forma presencial, sin firmar y con los siguientes datos: título del cartel, nombre y apellidos del autor, seudónimo, número del DNI, correo electrónico y número de teléfono, en documento Word.

La recepción de las obras se efectuará hasta el día 12 de enero de 2026 (de forma presencial), de lunes a viernes en horario de oficina, de 8:00 a 15:00 horas, en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Tinajo.

Un jurado formado por personas relacionadas con el mundo del arte y la cultura decidirán la obra ganadora.