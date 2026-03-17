Violento asalto a dos turistas en el sur de Tenerife

La Policía Nacional detiene a una pareja que intimidó a las víctimas con pistolas de gas tras un robo en plena calle

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en el sur de Tenerife a un hombre de 29 años y a una mujer de 19 como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación. Los arrestados, que mantenían una relación sentimental, asaltaron a dos turistas durante la madrugada en una zona concurrida de la isla.

Una de las armas intervenidas por los agentes | Policía Nacional

Los hechos sucedieron el pasado 27 de febrero, alrededor de las 00:30 horas, cuando la mujer abordó sorpresivamente por la espalda a las víctimas. En ese instante, la joven logró sustraer de forma violenta el teléfono móvil y el reloj a una de las turistas, provocando una reacción inmediata de los presentes.

Amenaza armada

Tras un intenso forcejeo, y gracias a la colaboración de varios viandantes que presenciaron la escena, las víctimas consiguieron retener a la agresora en el lugar. Sin embargo, la situación se volvió crítica cuando apareció un varón que, sin mediar palabra, extrajo una pistola y comenzó a amenazar a todos los que allí se encontraban.

Arma de gas comprimido utilizada por los asaltantes | Policía Nacional

Pese a la tensión inicial, los testigos comprobaron que el arma no era de fuego, sino de gas comprimido. Este detalle permitió que las víctimas mantuvieran la calma y continuaran reteniendo a la mujer, frustrando así el intento de rescate por parte de su compañero.

Detención tras la fuga

Finalmente, el hombre abandonó el lugar y dejó atrás a su pareja, a quien los agentes de la Policía Nacional detuvieron minutos después. A partir de ese arresto, los investigadores iniciaron las gestiones pertinentes para localizar al sospechoso huido y esclarecer la totalidad de los hechos.

Objetos intervenidos durante los registros | Policía Nacional

La rápida actuación policial permitió que los agentes identificaran y localizaran al varón mientras conducía el vehículo de la fuga. En el interior del coche, la policía intervino dos pasamontañas, dos armas cortas simuladas y otros efectos que los detenidos podrían haber utilizado para cometer otros delitos similares.

Hallazgos en el registro

Durante las pesquisas, los investigadores recuperaron el arma de gas comprimido utilizada en el robo, con la que los autores habrían efectuado hasta dos detonaciones sin causar lesiones. Además, tras registrar la autocaravana donde residía la pareja, la policía halló un arma larga tipo carabina a nombre del detenido.

Ambos arrestados contaban con numerosos antecedentes policiales previos y ya se encuentran a disposición de la autoridad judicial competente. No obstante, las investigaciones continúan abiertas, ya que los agentes no descartan la implicación de la pareja en otros hechos delictivos ocurridos recientemente en la zona.