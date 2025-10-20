La Virgen de Candelaria se encontrará con los presos de Tenerife II

El obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, oficiará la misa en esta primera visita de la patrona de Canarias con los reclusos

Informa: Nerea de Ara.

La Virgen de Candelaria tendrá por primera vez un encuentro con los internos del centro Penitenciario Tenerife II. La madrugada del martes, 21 de octubre, sale a las cinco de la mañana desde la iglesia matriz Nuestra Señora de La Concepción. La hora prevista de llegada a la prisión es alrededor de las 07:00 horas.

La Virgen de Candelaria se reunirá con los presos del centro penitenciario Tenerife II.

La comitiva recorrerá la carretera de Santa Cruz-La Laguna hasta la carretera de La Esperanza. En la prisión realizarán una pequeña procesión. Posteriormente, el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, presidirá una eucaristía con los presos.

Sobre las 13:30 horas regresará a la iglesia de La Concepción en la capital tinerfeña.

Visita especial

Los funcionarios del centro penitenciario llevan meses preparando esta visita. En la entrada han colocado un cartel con «¡Gracias por tu visita!» junto a una imagen de la Virgen.

En este traslado será en una grúa y dentro de una urna. La Morenita tendrá un encuentro privado con los algo más de mil internos. En este encuentro, la virgen no estará acompañada de los adornos de su trono. El baldaquino será portado por un grupo de presos dentro de la prisión.

Todos los reclusos han sido invitados al pabellón para estar con la Virgen de Candelaria.

La Virgen inicia la última semana en Santa Cruz de Tenerife con una intensa agenda que finalizará el próximo, 24 de octubre, con una solemne eucaristía en Solemne Eucaristía en la Plaza de España.

La madrugada del 25 de octubre regresará a la Basílica en Candelaria en medio de fuertes medidas de seguridad.