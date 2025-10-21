La patrona comparte este martes una jornada de fe con los internos del centro penitenciario de La Esperanza

La Virgen de Candelaria visita este martes la prisión Tenerife II, en un encuentro inédito con los reclusos del centro penitenciario. La imagen salió de madrugada desde la Iglesia de la Concepción, en Santa Cruz de Tenerife, y llegó a primera hora de la mañana al penal, donde el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, ofició una misa especial.

Informan: Lorena de Cobos / Sergio Bencomo

Antes de la eucaristía, la Virgen recorrió el interior del centro en una breve procesión, acompañada por funcionarios y presos. Para la visita, se han cuidado todos los detalles, fruto de meses de preparación por parte del personal penitenciario, que decoró la entrada con un cartel de bienvenida: «¡Gracias por tu visita!».

Una jornada de fe entre muros

Durante el acto, más de mil internos participaron en el encuentro con la Morenita, que permaneció dentro de una urna y fue trasladada en grúa hasta el interior del recinto. Por primera vez, un grupo de presos portó el baldaquino que acompaña a la imagen durante las celebraciones.

Está previsto que la imagen de la Virgen, que no llevó los adornos de su trono habitual, regrese a la Iglesia de la Concepción sobre las 13:30 horas, donde continuará su intensa agenda en la última semana de estancia en la capital tinerfeña.

El 24 de octubre se celebrará una solemne eucaristía en la Plaza de España, como broche final de su recorrido por Santa Cruz. En la madrugada del 25, la Virgen volverá a su Basílica en Candelaria, cerrando así una visita histórica a la capital de la isla.