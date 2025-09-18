Vivienda pondrá en marcha el Bono Alquiler Joven en Tenerife

El Cabildo de Tenerife, en coordinación con el ICAVI, impulsará el Bono Alquiler Joven en Tenerife

Llaves de una vivienda.(Foto de ARCHIVO)

29/6/2024

El Cabildo de Tenerife, en colaboración con el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), impulsará el Bono Alquiler Joven en la Isla. Así lo avanzaron este jueves el vicepresidente Lope Afonso y la consejera de Cooperación Municipal y Vivienda de la Corporación tinerfeña, Sonia Hernández.

Este programa permitirá otorgar ayudas directas al alquiler de vivienda habitual con el fin de facilitar su emancipación y acceso real a una vivienda digna.

El vicepresidente Lope Afonso asegura que “desde el inicio del mandato, han querido posicionar al Cabildo como una herramienta útil, al servicio de los tinerfeños, para mitigar el problema de acceso a la vivienda”. Entienden que “se trata de una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Esta medida demuestra el compromiso real del Cabildo con la juventud de Tenerife”.

El Bono estará operativo en 2026

Afonso afirma que “sin tener aún competencias en el ámbito de la vivienda, desde el Cabildo insistimos en ser parte de la solución a la emergencia habitacional que afecta a Tenerife. Por ello, asegura que impulsarán programas que implican ofrecer a los ayuntamientos financiación para promocionar la compra y/o construcción de vivienda destinada al alquiler social”.

La consejera de Cooperación Municipal y Vivienda, Sonia Hernández, recalca que “desde el inicio de gestión en el área de vivienda hemos insistido en que el Cabildo tenga un papel protagonista en este mandato por buscar soluciones a los problemas de acceso a la vivienda que tienen los tinerfeños. Marcamos y seguimos una hoja de ruta encaminada a paliar las dificultades de los ciudadanos para acceder a la vivienda. Se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales”.

En la imange, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso y la consejera de Cooperación Municipal y Vivienda, Sonia Hernández. Fotografía: Cabildo de Tenerife

Asimsimo, Hernández recuerda que “en el ecuador del mandato, empezamos a tener resultados tangibles de todo el trabajo que hemos realizado y liderado desde el Cabildo, y que se ha plasmado en diferentes planes y programas, que suponen un considerable compromiso presupuestario por parte de la institución insular y otras administraciones para responder con certidumbre a las necesidades de los ciudadanos”.

Sonia Hernández explica que el Bono Alquiler Joven es “un programa que se gestiona a través de las comunidades autónomas y con este convenio de colaboración se busca maximizar las posibilidades de concesión de la ayuda para el acceso de los jóvenes a una vivienda. La propuesta de trabajo es consolidar un fondo complementario al del ICAVI para las solicitudes de los jóvenes de la Isla y que pueda estar operativo en 2026”.