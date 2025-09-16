Nicasio Galván, portavoz de Vox en el Parlamento de Canarias, acuda al presidente Clavijo de «ocultar las cifras reales»

Vídeo RTVC.



El portavoz de Vox en el Parlamento de Canarias, Nicasio Galván, ha pedido que tanto la Audiencia de Cuentas de Canarias como el Tribunal de Cuentas estatal fiscalicen el gasto público directo e indirecto destinado a la inmigración.

Lo harán, según ha explicado Galván a los medios, a través de una proposición no de ley (pnl) que presentarán al pleno de la Cámara regional, pues en su opinión el fenómeno migratorio «se ha convertido en un problema “de unas dimensiones espectaculares que se intenta ocultar».

El texto de la pnl plantea dos acuerdos principales: que el Gobierno de Canarias inste a la Audiencia de Cuentas a elaborar un informe de fiscalización sobre todos los recursos públicos, directos o indirectos y que, a su vez, inste al Gobierno central a solicitar al Tribunal de Cuentas un análisis equivalente de los gastos relacionados con esta materia en Canarias.

Nicasio Galván. Imagen: RTVC.

En su exposición de motivos, Vox ha recordado que en 2024 llegaron a las costas españolas 63.970 migrantes irregulares, un 12,5 % más que en 2023, de los que 46.843 lo hicieron a Canarias, lo que representa el 76 % de todas las entradas por mar.

Galván ha aseverado que solo en Canarias el Ejecutivo autonómico destina unos 200 millones anuales a la atención de menores extranjeros no acompañados.

“Cada euro que se gasta en fomentar la migración ilegal se detrae de los impuestos abusivos. Impuestos que pagan los canarios y los españoles”, se ha quejado. El diputado ha acusado al presidente canario, Fernando Clavijo, de ocultar las cifras reales y ha pedido «transparencia«.