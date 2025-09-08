Las clases darán comienzo durante la segunda y tercera semana de septiembre

Niños y niñas se preparan para la vuelta a clases con el comienzo del nuevo curso escolar 2025/26, con sensaciones mixtas al terminar las vacaciones de verano. Los más pequeños y pequeñas, alumnos de Infantil y Primaria, serán los primeros en llenar las aulas este martes 9 de septiembre.

Vuelta a clase: todas las fechas para el comienzo del curso 2025/26. Archivo RTVC

Por otro lado, los miles de alumnos y alumnas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato comenzarán este miércoles 10 de septiembre y jueves 11 de septiembre, respectivamente.

Mientras tanto, los estudiantes de Formación Profesional (FP) iniciarán el próximo lunes 15 de septiembre, dando comienzo a sus clases en la tercera semana de septiembre.

¿Cuánto durará este curso escolar?

El curso escolar terminará el 19 de junio de 2026 y, según la Consejería de Educación, el horario reducido en una hora se aplicará solo durante los últimos cinco días, entre el 15 y el 19 de junio, ambos incluidos.

Durante el curso, los alumnos y alumnas disfrutarán de dos períodos de vacaciones: Navidad y Semana Santa. El primer período corresponde del 22 de diciembre al 7 de enero, mientras que el segundo período de vacaciones será entre el 30 de marzo y el 5 de abril.

Finalmente, a estos grandes períodos de descanso se deben sumar los respectivos festivos locales, insulares, regionales y nacionales, que se pueden consular a través de este enlace.