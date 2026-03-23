Casi mil personas permanecen incomunicadas en Gran Canaria y 15 en varios caseríos de La Gomera

Nuevas incidencias en Gran Canaria en la madrugada de este lunes por el paso de la borrasca ‘Therese’

Durante las primeras horas de este lunes la lluvia que ha estado de manera persistente en medianías y cumbres de Gran Canaria ha ocasionado más problemas en las infraestructuras.

En este momento los servicios insulares del Cabildo de Gran Canaria, así como los municipales, intentan restablecer la normalidad en las zonas que han sufrido el impacto directo de la borrasca ‘Therese’.

El director de 112 Canarias, Moisés Sánchez, recomienda continuar con las recomendaciones de Protección Civil porque la inestabilidad atmosférica continúa. Se mantiene la alerta por lluvia, así como el PLATECA por derrumbes en carreteras y el PEINCA por posibilidad de inundaciones como consecuencia del incremento del cauce de los barrancos.

1.013 incidentes en el archipiélago

El 112 ha gestionado en Canarias hasta las 08.00 horas de este lunes 1.013 incidentes por el paso de la borrasca ‘Therese’ por el archipiélago.

Durante esta madrugada se registraron achiques en viviendas y locales en los municipios grancanarios de Ingenio, Santa Lucía de Tirajana y Agüimes. Además, se reportaron problemas de alcantarillado en San Miguel, Garachico y Adeje (Tenerife) e incidencias puntuales en el alumbrado público.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad advierte de que continúa la caída de piedras y ramas en vías de La Palma, La Gomera Tenerife y Gran Canaria.

Mil personas aisladas en Gran Canaria

La GC-505 sigue cortada por el paso de agua en el barranco de Arguineguín. Todas las personas que viven a los alrededores están incomunicadas. Según el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, no es posible en estos momentos utilizar los convoyes que se habían establecido para trasladar a los vecinos.

Un centenar de vecinos de La Culata, en Tejeda, siguen incomunicados por el derrumbe de la carretera 608 de acceso, la única para entrar y salir.

4 personas desalojadas en El Hornillo, en Agaete por el rebozo de la presa de Los Pérez. Han pasado la noche con familiares y no han hecho uso de las instalaciones ofrecidas por las administraciones.

Se retoman las clases en la mayoría de los centros del archipiélago

Se reanudan las clases presenciales en la mayoría de centros de las islas. En Gran Canaria, tres centros permanecen cerrados este lunes. Se trata del CEO Tejeda, en el municipio de Tejeda; el CEIP Cercados de Espino, en San Bartolomé de Tirajana; y el CEIP La Ladera, en la aldea de San Nicolás.

Según Iván Carro, director general de Infraestructuras y Equipamientos, hay 15 incidencias en los centros educativos del archipiélago, que irán aumentando en el transcurso de la mañana. La mayoría ha sido por lluvia, filtraciones y humedades.

15 personas aisladas en Vallehermoso, La Gomera

15 personas han quedado aisladas en dos caseríos en el municipio de Vallehermoso, en La Gomera. Hasta el momento 3 personas han decidido ser evacuadas.