Vuelve «Mundo Matemático» a ‘El Alpende’

El espacio de radio realiza un viaje en el tiempo de la mano del matemático Luis Fajardo revelando la contribución del mundo árabe a las matemáticas y a nuestra vida digital

Descubre por qué palabras clave como «álgebra» y «algoritmo» tienen origen en el Bagdad del siglo IX

¿Qué tienen en común la palabra ‘algoritmo’ que domina nuestro mundo digital y los deslumbrantes mosaicos de la Alhambra de Granada? La respuesta es un tesoro oculto en la historia, un legado fascinante que a menudo olvidamos, y que este sábado 11 de octubre a las 06:00 horas, y el domingo 12 de octubre a las 17:00 horas, en ‘El Alpende‘ de la Radio Canaria, se prepara para una emisión cargada de emoción y descubrimiento.

Leny González volverá a abrir su patio de palabras para recibir el esperado regreso del licenciado en matemáticas, en la especialidad de investigación operativa y estadísticas, Luis Fajardo, a su sección «Mundo Matemático».

Guiará a la audiencia en un viaje en el tiempo para desvelar la monumental e injustamente desconocida aportación del mundo árabe a las matemáticas y, por ende, a nuestra vida actual. Los oyentes descubrirán que la palabra «álgebra» nació del título de un libro escrito en Bagdad en el año 830, y que «algoritmo» es, en realidad, el apellido latinizado de su autor, el genio Al-Khuwarizmi.

Luis Fajardo contará cómo este y otros sabios, en un crisol de culturas que incluía a persas, judíos y cristianos bajo el idioma árabe, no solo preservaron el conocimiento griego, sino que lo expandieron hasta límites insospechados.

Pero este viaje no se quedará en los números. Será también un festín para los sentidos. De la mano de Leny y su invitado, se podrá entender cómo la belleza infinita de los diseños geométricos que nos maravillan en la Mezquita de Córdoba o en la Alhambra no son un simple adorno, sino la expresión de una profunda sabiduría matemática. Eran los propios matemáticos quienes, con sus cálculos, se convertían en artistas para invitarnos, a través de sus obras, a la contemplación del universo.

Este episodio es una oportunidad única para comprender que las matemáticas, lejos de ser frías, son una de las aventuras humanas más apasionantes y multiculturales que existen.