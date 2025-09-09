Este martes, 9 de septiembre, el magacín de las mañanas de Televisión Canaria inicia su quinta temporada con nuevos contenidos que acercan la realidad canaria

Este martes 9 de septiembre vuelve a la parrilla de Televisión Canaria el magacín de actualidad y entretenimiento de las mañanas. Wendy Fuentes y Pedro Machín regresan al frente de ‘Ponte al día’, con nuevas propuestas de entretenimiento y los temas más candentes de la actualidad en Canarias.

De lunes a viernes, de 12:00 a 14:30 horas, el magacín de las mañanas de la televisión pública refuerza su compromiso de servicio público uniendo las ocho Islas a través de las historias de su territorio y sus gentes.

Así, el programa mantiene sus apartados clásicos de meteorología, salud y nutrición, y además incorpora contenidos que refuerzan la identidad canaria y apelan a la memoria colectiva. Entre ellos, ‘Este es mi pueblo‘, un recorrido por municipios de menos de 5.000 habitantes en el que los propios alcaldes ejercen de guías. La dinámica tiene truco: el invitado de cada semana deberá convertirse en anfitrión la siguiente, creando así una cadena de favores con la que descubrir rincones poco conocidos de las islas.

De forma periódica, en ‘En tus zapatos’, un miembro del programa dejará el micro y lo sustituirá por un uniforme, una barra de bar o una pista de baile para conocer en primera persona las profesiones más curiosas que se desarrollan en las islas. También habrá espacio para presumir de litoral con ‘Somos de Costa‘, en la que los reporteros del programa recorrerán playas, charcos y calas del archipiélago.

El magacín seguirá apostando por los hábitos saludables con la entrenadora personal Belinda Oliva, la influencer gastronómica Oriana Severino y la nutricionista Cristina Ruano. A ellos se suma la periodista María Muñoz, que continuará al frente de la información meteorológica y medioambiental.

Para conocer el sentir de las calles, el plató se convertirá en el escenario en el que se darán cita algunos de los expertos más importantes de Canarias con los que se analizarán problemas como la vivienda, la economía, la salud y las cuestiones laborales o legales.

Una temporada más, ‘Ponte al día’ refuerza su compromiso con la realidad canaria y seguirá recorriendo cada palmo del Archipiélago en busca de la noticia y sus protagonistas.