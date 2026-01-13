50 años de Carnaval: Televisión Canaria rinde homenaje al Carnaval de LPGC

RadioTelevisión Canaria es reconocida en la ‘Gala de los Homenajeados’, por su trayectoria y su labor de difusión del Carnaval capitalino

El administrador general de RTVC, César Toledo, recoge la distinción otorgada a RadioTelevisión Canaria.

Tras el estreno este lunes de “Estamos de Carnaval”, la canción oficial de esta edición, la fiesta comienza a tomar cuerpo en la programación de la cadena pública. Este jueves 15 de enero, a las 22:30 horas, Televisión Canaria emitirá la grabación de la Gala de los Homenajeados del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, un novedoso acto que rinde tributo a personas, colectivos e instituciones que han contribuido a engrandecer la fiesta capitalina a lo largo de los últimos 50 años.

Entre los medios de comunicación homenajeados figura RadioTelevisión Canaria, por su trayectoria y su labor de difusión y acompañamiento al Carnaval capitalino a lo largo de sus 25 años de labor como servicio público esencial.

El Administrador General de Radio Televisión Canaria, César Toledo, agradeció la distinción y recordó que “la historia del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es también la historia de Televisión Canaria y de La Radio Canaria, que como medios públicos hemos tenido el privilegio de acercar la fiesta a todos los rincones del Archipiélago y proyectarla al exterior a través de nuestros medios digitales”.

Un homenaje colectivo a quienes hacen el Carnaval

La Gala de los Homenajeados del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, celebrada este sábado 10 de enero en el Teatro Cuyás, distinguió en total a 77 de figuras que, desde diferentes ámbitos y muchas veces lejos del foco, han impulsado y sostenido una Fiesta declarada de Interés Turístico Internacional.

Las 13 categorías de homenaje incluyen a empresas, comparsas, diseñadores, directores artísticos, escenógrafos, carnavaleros, carroceros, drag queens, medios de comunicación, pregoneros, murgas, servicios municipales y gestores públicos. Concebida con vocación de acto lustral, el encuentro sirvió además para adelantar algunos de los hitos del Carnaval 2026, entre ellos la confirmación de la actuación el próximo 27 de febrero de Marc Anthony, primer artista internacional anunciado para una edición dedicada a Las Vegas.

Con esta gala, Televisión Canaria abre oficialmente la temporada de galas carnavaleras en antena, una programación especial que, como cada año, acompañará a la ciudadanía en uno de los acontecimientos culturales y festivos más importantes del Archipiélago.