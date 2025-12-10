Los oyentes podrán conocer la historia detrás de Arovium, el aceite de oliva virgen de San Miguel de Abona, la mejor de Canarias en 2025

Se descubrirá una receta de turrón de gofio y la presentación de una ginebra inédita para cócteles navideños, mientras se habla del reto Guinness del turrón de Santiago del Teide

La entrevista que abre el episodio de ‘Con Cúrcuma‘ de este miércoles 10 de diciembre a las 21:00 horas viene acompañada de una preciosa historia que merecía la pena saborear en este espacio gastronómico de la Radio Canaria. Marta Rodríguez y su esposo Aurelio Afonso decidieron mantener el sueño de una persona muy querida y de ese desafío con tintes muy emocionales, que Marta relata a la perfección, su aceite de oliva virgen Arovium (San Miguel de Abona) se alzó como la mejor elaboración de Canarias en 2025. Una preciosa historia detrás que merece la pena saborear.

Marta Rodríguez, creadora del aceite Arovium.

Jorge Peñate y Luis Martín son los chefs de La Terrasse (Palacio de Isora, un sol Repsol), y la capacidad de perfeccionamiento en sus propuestas dedicadas al mar no tiene límite. Las capturas en las aguas de las islas y platos emblemáticos cada vez más sofisticados hacen de este restaurante todo un icono de homenaje al Atlántico, en el que se incluye incluso la elaboración de los panes.

Jorge Peñate y Luis Martín, chefs de La Terrasse / Propuesta culinaria del restaurante.

Cristo Corona, coctelero de grandes prestaciones, presenta una ginebra inédita con membrillo de la que es Embajador y nos obsequia con unas indicaciones sencillas para preparar en casa unos cócteles muy agradables para los días navideños.

Alexis Morales, chef majorero de El Invernadero, Fuerteventura, nos regala una receta de turrón de gofio, mientras que ‘Con Cúrcuma’ habló sobre el terreno con Pablo Pastor, presidente de ACYRE Canarias, en la confección de otro turrón como previa al reto de alcanzar el récord Guinness en Santiago del Teide, este sábado 13, con más de mil metros de longitud.

Pablo Pastor, presidente de ACYRE Canarias. Cristo Corona, coctelero. Alexis Morales junto a Kiko Barroso tras su participación en ‘Como en casa’.

Reanuda la batería de conversaciones en este programa especializado de la Radio Canaria el consejero de Agricultura del Cabildo tinerfeño, que hace repaso de algunos acontecimientos impulsados este año por su departamento, entre ellos las Cumbre de los Vinos desarrollada con grandes figuras de la viticultura.

Sergio Lojendio, nuestro periodista de cabecera, entrevista en esta ocasión a la prestigiosa chef Bárbara Buenhache (asesora de la vertiente gastronómica de Alcampo), y da paso a Nacho Zerolo, propulsor de la nueva etapa del asador tacorontero El Campo, un establecimiento mítico, desde 1977, para todos los canarios y canarias.

Iván Frías, bodeguero de Vera de la Fuente (DO Abona), explica el por qué encantan sus elaboraciones y comenta que es proclive a no ceñirse con las vinificaciones habituales, consiguiendo extraer lo mejor de uvas autóctonas. Daniel Tejera, chef palmero de Troqué (La Caleta de Adeje, Grupo Venture) nos interna en la excelente propuesta culinaria de un restaurante llamado a estar entre los grandes del Archipiélago.