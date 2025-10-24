Este hecho afecta al sistema de monitorización sísmica de la isla

Un acto vandálico dejó este viernes fuera de servicio parte de la red de vigilancia de Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) en La Palma. Este hecho ocurrió en la red instrumental que este organismo tiene instalada en el municipio de Fuencaliente.

Los autores sustrajeron paneles solares, baterías y un módem de comunicaciones, además de cortar los cables de conexión, lo que dejó fuera de servicio parte del sistema de monitorización sísmica de la isla.

Un acto vandálico deja inoperativa la red de INVOLCAN en La Palma / Archivo RTVC

Este equipo resulta esencial para la detección temprana de movimientos sísmicos y posibles reactivaciones volcánicas. Desde Involcan han comunicado que lamentan lo sucedido y recuerdan que proteger esta red de instrumentación es también proteger a la ciudadanía.

«No ha sido un acto aleatorio, ha sido una acción deliberada para efectuar la sustracción de este material. Estas personas ya sabían por dónde iban y tenían la herramienta para realizar este acto de vandalismo”, aseguró Luca D’auria, director del Área de Vigilancia Volcánica del INVOLCAN.