Tras Adeje, municipio turístico del sur de Tenerife, se sitúa San Bartolomé de Tirajana, otro municipio turístico, este de Gran Canaria

Informa: Redacción Informativos RTVC

Adeje vuelve a situarse a la cabeza del mercado inmobiliario en en las islas. De acuerdo con el último informe del Consejo General del Notariado, el municipio del sur de Tenerife registra el precio por metro cuadrado más elevado, con 4.127 euros, lo que supone que una vivienda de 90 metros cuadrados supera fácilmente los 371.000 euros. Esta cifra duplica el precio medio del suelo en la capital tinerfeña.

El estudio confirma que Santa Cruz de Tenerife, con un precio sensiblemente inferior, ocupa el décimo puesto entre los municipios más caros de la isla. Por delante se sitúan Adeje, Santiago del Teide (3.397 €/m²), Guía de Isora (3.319 €/m²), Arona (2.825 €/m²), Puerto de la Cruz (2.674 €/m²), San Miguel (2.463 €/m²), Granadilla (2.005 €/m²), Candelaria (1.954 €/m²) y El Sauzal (1.939 €/m²).

Adeje es el municipio con el metro cuadrado más caro. Imagen Ayuntamiento de Adeje

Al municipio del sur de Tenerife le sigue San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, donde el precio medio alcanza los 3.875 €/m².

El contraste dentro de Tenerife es especialmente llamativo: la misma isla alberga tanto el municipio más caro del Archipiélago, Adeje, como uno de los más asequibles, Vilaflor, donde el metro cuadrado se paga a tan solo 594 euros.

Los municipios turísticos, los más caros

La tendencia se repite en el resto de Canarias, donde los municipios turísticos concentran los precios más altos. En Gran Canaria destacan Mogán (3.751 €/m²); en Lanzarote, Tías (3.533 €/m²); en Fuerteventura, La Oliva (2.876 €/m²); Valle Gran Rey en La Gomera (2.072 €/m²); Tazacorte en La Palma (1.982 €/m²) y El Pinar en El Hierro (1.961 €/m²).

El Consejo General del Notariado también señala que el precio medio de la vivienda en Canarias ha aumentado un 31% en los últimos 18 años. El precio ha pasado de 1.756 €/m² en 2007 a 2.253 €/m² en septiembre de 2025.