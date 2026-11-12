La incidencia, en el sistema de radioayuda, está provocando desvíos de algunos vuelos mientras Aena y Enaire trabajan para restablecer la normalidad

Foto de archivo del aeropuerto de Gran Canaria. EFE/ Elvira Urquijo A.

Una incidencia en el sistema de radioyuda en el aeropuerto de Gran Canaria está provocando «algunos desvíos» de vuelos. Según la información de Aena, las aproximaciones al aeródromo se están realizando con un procedimiento basado en la navegación por satélite.

Una situación que está causando desvíos en las aerolíneas que no tienen este sistema implantado.

En la cuenta oficial de Aena en X, indican que se está trabajando con Enaire para solucionar «lo antes posible» la seguridad, ya que es la «prioridad siempre».