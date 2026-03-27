El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, relata que cada compromiso que ahora se gane supondrá sumar «mucho más que tres puntos»

Álvaro Cervera: «Hay que estar tranquilos y hacer nuestro partido» / CD Tenerife

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, ha asegurado este viernes que el equipo ha de trabajar duro ante el Talavera porque es un tipo de equipo «que no se le suele dar bien», pero ha aseverado que eso no les frenará en su tarea de conseguir la victoria, que supondría «mucho más» que solo tres puntos.

Cervera, en rueda de prensa, se ha mantenido muy autocrítico con su equipo respecto a la jornada pasada, pero ha vuelto a dejar claro que esta faceta no se volverá a ver.

«Cuando está todo mal, no puedes repararlo, hay que analizarlo y cambiar lo necesario para que no vuelva a pasar», ha dicho, al tiempo que ha apelado a que también hay un factor mental a tener en cuenta y es que «queremos ir más deprisa de lo que tenemos que ir y debemos estar más tranquilos».

Concentración y solidez

Sobre el Talavera, ha asegurado que espera un equipo más propositivo y ofensivo que el que se enfrentaron en el Rodríguez López ya que aquí jugaron con cinco atrás «pero en casa suelen jugar con cuatro y sí espero que estén mucho más cerca de nuestro área mañana».

Además ha afirmado que, conociendo las principales bazas del rival, es un tipo de equipo que le suele costar al Tenerife y ha asegurado que les pondrán en problemas porque, entre otros motivos, son un conjunto bastante directo, con gente con envergadura, divide la pelota y gana las segundas jugadas. No obstante ha señalado que hay que reforzarse en ello, jugar el partido y sacarlo adelante.

Convocatoria con bajas y novedades

En cuanto a las bajas del equipo, ha comentado que se mantienen los mismos jugadores de la pasada jornada como Aitor Sanz, Nacho Gil, Javi Pérez y Marc Mateu, sumados a las bajas de Dani Fernández y Alassan por el parón internacional, y ha destacado que el capitán ya está para jugar, pero el club piensa que «es mejor aguantar un partido más».

Ha adelantado que mañana entrará en convocatoria por primera vez con el primer equipo Pau Fernández, lateral zurdo del filial que ha sido un fijo para Mazinho desde su llegada del CE Sabadell en el mercado invernal, aunque David finalmente no presenta ninguna lesión de la que haya que preocuparse.