La muestra de ‘la Nueve’ recuerda a los republicanos españoles que entraron en París en 1944 durante la Liberación de París

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, inauguró en Madrid la exposición 1945. Libération. Además, tras las huellas de ‘la Nueve’, una muestra que rinde homenaje a los republicanos españoles que formaron parte de esta compañía militar y participaron en la Liberación de París durante la Segunda Guerra Mundial.

Durante el acto, el ministro destacó que la historia de los 181 combatientes españoles de ‘la Nueve’ “encarna la esencia de lo que significa ser demócrata”.

La compañía, integrada en la 2ª División Blindada francesa, fue la primera en entrar en París el 24 de agosto de 1944, en el marco de la liberación de la capital francesa del dominio nazi.

Ángel Víctor Torres homenajea a ‘la Nueve’ en una exposición sobre la liberación de París. Gobierno de Canarias

Memorando de cooperación

Además, la inauguración contó también con la presencia de la ministra francesa delegada ante el Ministerio de las Fuerzas Armadas y Asuntos de los Veteranos, Alice Rufo. Además, ambos firmaron además un memorando de cooperación para reforzar la memoria histórica compartida entre España y Francia, con iniciativas destinadas a difundir el papel de los españoles en la resistencia y en la liberación de Europa.

La exposición, comisariada por el historiador Diego Gaspar Celaya, podrá visitarse en los jardines del Campo del Moro y ofrece un recorrido cronológico con fotografías y recursos audiovisuales sobre la historia de esta unidad formada mayoritariamente por exiliados españoles que lucharon contra el fascismo en Europa.