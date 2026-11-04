Un nuevo fallo en la central de Los Guinchos ha provocado un corte en el suministro eléctrico que ha afectado a más de 13.700 clientes y que se suma al cero energético del pasado sábado

Informa: Redacción Informativos RTVC

Un corte de suministro eléctrico por un fallo en la central de Los Guinchos, Breña Alta, en La Palma, ha afectado este miércoles a 13.740 clientes que han permanecido unos 20 minutos sin luz.

Según Endesa, a las 7:23 horas de la mañana se provocaba un corte en la central de Los Guinchos que duró unos 20 minutos. A esta hora el suministro energético se ha restablecido absolutamente en toda la isla. En total, este corte eléctrico ha afectado unos 13.740 clientes. Según la compañía eléctrica, el fallo en la central de Los Guinchos lo achaca a una infraestructura obsoleta. No obstante, la compañía ha informado que se desconoce las causas exactas de este nuevo corte.

Corte de suministro eléctrico en La Palma. Imagen de recurso (archivo)

El pasado sábado La Palma sufrió un cero energético de madrugada hasta que el servicio se recuperó en su totalidad pasadas las 10:00 de la mañana. La isla permaneció toda la madrugada bajo una fuerte tormenta eléctrica y lluvias cuantiosas. A las 4:10 de la madrugada se produjo el disparo de la línea de transporte de 66kV Guinchos-Valle, perteneciente a Red Eléctrica Española (REE), afectando a la subestación Valle y con la pérdida 17.624 suministros de la isla. Se procede a la reposición en la red de este primer incidente. Horas más tarde se produce un cero total en la isla.