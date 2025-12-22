La banda murciana Arde Bogotá actuará en Tenerife en su único concierto anunciado en España en 2026 el 1 de agosto, en el Estadio Francisco Peraza “La Manzanilla”, en La Laguna

Daniel Sánchez (guitarra), Jota Mercader (batería) y Antonio García, (cantante) durante un recorrido en catamarán por el puerto de Cartagena. Foto de archivo

El concierto de Arde Bogotá es el cierre de una promesa pendiente desde el verano de 2023. La banda se vio obligada a cancelar su actuación en la isla debido a los graves incendios que asolaron Tenerife.

“El verano de 2023 fuimos a tocar a Tenerife y no pudimos hacer el concierto por el terrible incendio que asoló la isla. Nos quedamos con una sensación horrible, pero con la promesa de volver. Por fin podemos hacerlo”, ha compartido la banda.

Las entradas saldrán a la venta este martes 23 de diciembre a las 12:00h (hora canaria) y a las 13:00h en la Península. Podrán adquirirse a través de entradas.com y tickety.es, según han informado los organizadores este lunes.