Juan Pedro Sánchez ha sido absuelto por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por el caso de la pista agrícola Malnombre-La Ladera

La Audiencia Provincial absuelve a Juan Pedro Sánchez

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto a Juan Pedro Sánchez, actual primer teniente de alcalde de Valverde, así como a dos técnicos del Cabildo de El Hierro, en el conocido caso de la pista agrícola Malnombre-La Ladera.

El tribunal concluye en su sentencia que no existió delito alguno en la actuación de los acusados. Según el fallo, la obra, ejecutada durante la etapa de Sánchez como consejero de Medio Rural del Cabildo herreño, fue tramitada conforme a la ley. Contaba con todos los informes técnicos y jurídicos favorables necesarios para su aprobación y ejecución.

Asimismo, la resolución judicial subraya que no se produjo ningún tipo de beneficio personal. Además, no se detectaron irregularidades en el proceso administrativo ni en la ejecución de los trabajos.