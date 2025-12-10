La Policía Nacional investiga el caso tras un rescate complejo en una zona de difícil acceso

Continúan las pesquisas en torno al cadáver en avanzado estado de descomposición rescatado este martes en un barranco de La Palma. La Policía Nacional confirmó la apertura de una investigación tras el hallazgo.

Declaraciones: Jesús Javier Plata, subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife

Rescate complicado por el terreno

El cuerpo fue encontrado el lunes por la tarde, según ha trascendido, tras el aviso de un vecino de la zona. La localización se produjo en el barranco de Los Pajaritos, en Santa Cruz de La Palma, una zona poco transitada.

La dificultad del acceso obligó a coordinar a varios servicios de emergencia. Bomberos de La Palma participaron en el rescate, mientras que agentes especializados de la Policía Nacional acudieron al lugar para colaborar en las diligencias.

Avanza la investigación en torno al cadáver hallado en un barranco de La Palma

Identificación del cadáver

El levantamiento del cadáver, el cuerpo fue trasladado al Hospital Universitario de la isla, donde se le practicará la autopsia para tratar de identificarlo.

El subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Jesús Javier Plata, ha adelantado que el cuerpo hallado corresponde a una mujer, sin ofrecer más detalles por el momento.

La investigación continúa abierta a la espera de las pruebas forenses que permitan aclarar la identidad y las circunstancias de la muerte.