El plan formativo ‘OCÚPATE’ combina teoría y empleo real para favorecer la inserción laboral de personas sin hogar

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha el plan de formación ‘OCÚPATE’, dirigido a personas sin hogar del municipio, con el objetivo de mejorar su empleabilidad e impulsar su inclusión social.

El proyecto, financiado por el Cabildo de Gran Canaria con 300.000 euros, se desarrolla a través del Instituto Municipal para el Empleo y la Formación y tiene una duración de seis meses.

Un total de 15 personas participan en esta iniciativa, que combina formación teórica con experiencia laboral real como personal de limpieza.

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria impulsa el plan ‘OCÚPATE’ para personas sin hogar. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Oportunidad de inserción

Durante el programa, los participantes adquirirán competencias clave de nivel 2 y 3, además de formación complementaria en áreas como primeros auxilios, manejo de maquinaria, prevención de riesgos laborales, igualdad de género o habilidades sociales.

Desde el consistorio destacan que este proyecto busca ofrecer una oportunidad real de inserción sociolaboral, permitiendo a los participantes recuperar autonomía y mejorar sus expectativas de futuro.

Además, el Cabildo valora esta iniciativa como un proyecto piloto con potencial para extenderse a otros municipios de la isla en próximas ediciones.