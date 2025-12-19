Los senadores canarios hacen balance y piden sus deseos por Navidad

El Senado para por Navidad y deja atrás un año complicado, aunque todos miran con optimismo a 2026

El Senado para por Navidad y los senadores canarios hacen balance de 2025, un año que está a punto de terminar como «un año con mucho ruido», califica Ramón Morales, senador del PSOE; «una legislatura con bastante incertidumbre», según Emilio Navarro, senador del PP; a Pedro San Ginés, senador por CC, le deja con un» sabor agridulce»; «una incertidumbre política», según Fabián Chinea, senador de ASG, mientras que para Javier Armas, senador por AHI, «no ha sido una etapa fácil».

Informa RTVC.

Todos miran con optimismo a 2026 y escriben su particular carta a los Reyes Magos. Morales pide que «se baje un poco el diapasón del ruido, porque fuera los ciudadanos no lo entienden», mientras Navarro señala que «ahora mismo que lo que más nos preocupa es la vivienda para todos nuestros jóvenes, para toda nuestra gente».

Los deseos de los senadores canarios para por Navidad. RTVC.



Por su lado, Armas espera que en «el año 2026 se termine por concretar cuestiones muy importantes para el aeropuerto de El Hierro, su cambio de sistema de operación, de AFI», y Chinea pide solución al tema de la bonificación fiscal para los residentes de las Islas Verdes, que esperamos que por fin esto pueda ser una realidad para estas dos Islas Verdes. Y, por último, San Ginés desea «un decreto canario que a falta de presupuestos y de elecciones atienda lo que no está cumplido de esa Agenda Canaria«.

En febrero se retomarán los plenos de la Cámara Alta.