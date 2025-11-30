El Balonmano Gáldar suma su tercera derrota seguida, perdiendo por 25-26 ante el Porriño, volviendo a tropezar en el Juan Vega Mateos

El Balonmano Gáldar cae ante un Porriño más acertado / Balonmano Gáldar

Los galdenses perdieron ante un Balonmano Porriño que mostró mayor solidez y claridad en su juego durante toda la jornada 12 del grupo A de la Primera Nacional de balonmano. El encuentro comenzó igualado, aunque los de Aday Sánchez ya evidenciaban errores en ataque que permitieron a los gallegos asentarse y explotar con eficacia la conexión entre sus primeras líneas y el pivote, una fórmula que el Gáldar no supo frenar.

Con el paso de los minutos, el Porriño impuso su ritmo y aprovechó cada desajuste local. El Gáldar buscó reaccionar con acciones rápidas, pero sin la intensidad y la identidad que suele mostrar en su pista. El descanso llegó con ventaja visitante (14-16).

En la segunda mitad, el guion se mantuvo: dudas defensivas, fallos de lanzamiento y falta de continuidad en el juego ofensivo. Aun así, el Gáldar logró ponerse por delante en un tramo de buen rendimiento, pero nuevos errores devolvieron el control al Porriño, que supo manejar el final del partido incluso tras la expulsión de uno de sus jugadores más destacados.

La derrota supone el tercer tropiezo consecutivo para un Gáldar que necesita recuperar sensaciones cuanto antes. El próximo reto será el sábado 6 de diciembre en el Pabellón de Titerroy ante un Balonmano Lanzarote que se mantiene entre los equipos más fuertes de la categoría.