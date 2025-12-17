El desarrollo del telescopio tendrá un coste estimado de 3.000 millones de euros

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), con el respaldo del Centro de Asesoriamento InvestEU, anunció este miércoles su apoyo en materia de asesoramiento para la construcción del Telescopio de Treinta Metros (TMT, por sus siglas en inglés) en La Palma.

El Banco Europeo de Inversiones apoya candidatura de La Palma para Telescopio de 30 metros / Archivo RTVC

La propuesta, impulsada por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), se presentó al Consorcio Internacional del TMT compuesto por institutos de investigación, universidades privadas y Gobiernos (entre otros, los de Estados Unidos, Japón, la India y Canadá).

El desarrollo del telescopio tiene un coste estimado de 3.000 millones de euros.

Apoyo a la ciencia e investigación

La selección de La Palma como ubicación del telescopio reforzaría el papel de Europa en materia de investigación e innovación a escala mundial, al ofrecer a la comunidad científica la posibilidad de explorar el universo con una precisión sin precedentes, destacó el BEI en un comunicado.

Con el fin de ayudar al consorcio y al IAC en el proceso de toma de decisiones sobre el emplazamiento del telescopio en Europa, los servicios de asesoramiento del BEI elaborarán «un sólido plan» para orientar su desarrollo estratégico.

Este plan también incluirá la identificación de posibles inversores públicos y privados para el desarrollo de una de las infraestructuras científicas más importantes de las próximas décadas.

Nadia Calviño, presidenta del Grupo del Banco Europeo de Inversiones, indicó que en el organismo están «plenamente comprometidos con el apoyo a la ciencia y la investigación, en Canarias, en España, en Europa y en todo el mundo».

«Europa es un líder mundial a nivel tecnológico y el trabajo de investigación puntero que se lleva a cabo en La Palma tiene un gran impacto positivo», destacó Calviño.