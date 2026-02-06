Máxima alerta en Córdoba ante la crecida del Guadalquivir

Miles de personas de varios municipios de Andalucía y Extremadura han pasado la noche fuera de sus casas por las intensas lluvias de la borrasca Leonardo

La borrasca Leonardo se despide este viernes dejando avisos de nivel amarillo por lluvias en Cádiz, Jaén, Sevilla y Málaga. En Andalucía más de 7.000 personas sido desalojadas, a las que hay que añadir otro millar que han tenido que dejar sus casas en Extremadura.

Efectivos de la Policía Nacional durante el desalojo de una urbanización de Córdoba ante la crecida del río Guadalquivir. EFE/Salas



Durante esta jornada, las autoridades permanecen pendientes del caudal de los ríos, donde el riesgo de desbordamientos ha obligado a realizar trabajos de desembalse en los pantanos que se encontraban más al límite.

El Guadalquivir supera los cinco metros en Córdoba

En dos días el Guadalquivir ha duplicado su umbral y a las 9.40 horas de este viernes ha superado los 5,60 metros de lámina de agua, cuando el umbral rojo lo alcanza en los 2,5 metros. Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) consultados por EFE, el río a su paso por la capital cordobesa entró en el umbral rojo el miércoles a las 19.40 horas y desde entonces no ha parado de subir.

El nivel rojo, se ha alcanzado en Almodóvar del Río, donde este viernes llega a los 10,07 metros. Además, se encuentra en nivel rojo el Guadalquivir a su paso por las localidades cordobesas de El Carpio, en Villafranca y en Fuente Palmera.

Imagen del puerto deportivo de Gelves (Sevilla) con una importante crecida del río Guadalquivir. EFE/Fermín Cabanillas

Vecinos desalojados y una mujer desaparecida en Málaga

Según los datos de la Policía Local, las viviendas desalojadas por la crecida del río en Córdoba ascienden a 704. En la localidad malagueña de Benaoján varios vecinos han sido desalojados por riesgo de desprendimientos en sus viviendas. Además, la UME llegó el miércoles a Ronda (Málaga) para reabrir los accesos de vecinos aislados e incomunicados en zonas rurales de la Serranía.

A su vez continúa la búsqueda de la mujer que este miércoles cayó al río Turvilla al intentar salvar a su perro en Sayalonga (Málaga). Los servicios de búsqueda cuentan con un dron y la incorporación de perros especialistas en búsqueda de personas.



En el rastreo está trabajando personal de los grupos de montaña (GREIM) y actividades subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, Bomberos y voluntarios.

Posibles inundaciones

En Sevilla, los cauces de los ríos Guadalquivir y Genil son las principales preocupaciones, respecto a posibles inundaciones, según ha destacado el subdelegado del Gobierno en la provincia, Francisco Toscano.



En un audio remitido a EFE, Toscano ha señalado que se vigilan especialmente tanto los cauces principales como los arroyos y afluentes en puntos concretos, «donde se espera que la punta o el pico de caudal se produzca bien a lo largo de la jornada de hoy o a lo largo de mañana».

La tregua de lluvias intensas en buena parte de Extremadura ha reducido levemente el nivel de alerta sobre los arroyos y ríos, entre ellos el Guadiana, cuyo cauce está estabilizado, si bien alrededor de un millar de personas siguen realojadas a la espera de la evolución meteorológica y fluvial.

180 carreteras cortadas por inundaciones

Más de 180 carreteras están cortadas por las lluvias e inundaciones que ha provocado la borrasca Leonardo, especialmente en Andalucía. Tres de esas vías son de la red principal, la A-48, en Cádiz, la A-44, en Jaén, y la A-5, en Badajoz.



Del total de carreteras cerradas al tráfico por lluvias, 140 se localizan en Andalucía y es Cádiz la provincia más afectada, con 50 de ellas, según informa la Dirección General de Tráfico.

12 comunidades en alerta por viento olas y lluvias

La borrasca Leonardo mantiene este viernes en alerta amarilla a once comunidades autónomas por viento, lluvia, temporal marítimo, nieve y/o tormentas, a las que se suma Galicia en aviso naranja -riesgo importante- por olas de hasta 7 metros y vientos marinos de 74 kilómetros por hora.



En nivel amarillo se encuentran los siguientes territorios: Andalucía, por lluvias, oleaje, viento y tormentas; Aragón, por nevadas; Asturias, Baleares, Cantabria, País Vasco, Canarias y la Ciudad Autónoma de Melilla, por temporal marítimo.



Asimismo, Castilla-La Mancha y Cataluña, por viento; y la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y la Ciudad Autónoma de Ceuta, por viento y oleaje.