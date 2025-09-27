El espectáculo ‘8 décadas’, que ofreció el intérprete guiense este viernes en el teatro auditorio, contó con el apoyo de Germán López, Los Gofiones, Cristina Ramos, Los Sabandeños y Benito Cabrera

Braulio repasa medio siglo de música ante 2.000 personas este viernes en Agüimes. Unas 2.000 personas, repartidas entre el Teatro Auditorio y la carpa instalada en la plaza anexa, vibraron con el concierto 8 décadas, en el que el cantante Braulio repasó su exitosa carrera artística.

Braulio repasa medio siglo de música ante 2.000 personas en Agüimes. Ayuntamiento de Agüimes.

Acompañado por su banda habitual y por artistas invitados como Germán López, Los Gofiones, Cristina Ramos, Los Sabandeños y Benito Cabrera, el intérprete guiense desplegó un repertorio que recorrió más de medio siglo de música.

La expectación ante el espectáculo se hizo palpable desde su anuncio, agotando en apenas tres días las entradas. Es por eso que la organización dispuso acomodo en la carpa exterior, donde unas 1.500 personas pudieron seguir el evento a través de pantallas gigantes, disfrutando de cada acorde y melodía, en un evento cargado de emoción.

Durante las dos horas que duró la velada sonaron temas como ‘Lolita Pluma’, ‘Sobran las palabras’ o ‘Tentación’ entre otras muchas piezas igualmente emblemáticas.

Referente de la música canaria

Sobre el escenario del Teatro Auditorio de Agüimes, el cantante derrochó vitalidad y cercanía, demostrando que sus casi ochenta años no han restado ni un ápice a la entrega interpretativa que lo ha consagrado como referente de la música canaria.

Por su parte, el público correspondió coreando y aplaudiendo temas que forman parte de la memoria colectiva, en un espectáculo que alcanzó su cénit en el último bis, con todos los artistas cantando juntos ‘Patria canaria’. Esta cita supone uno de los momentos más significativos en la historia cultural del municipio, así como un justo reconocimiento a la trayectoria de un artista cuya música está indefectiblemente unida a la identidad isleña.

Para aquellos que no pudieron asistir podrán disfrutar próximamente de la grabación que realizó Televisión Canaria, asegurando que la trascendencia de este homenaje traspase las fronteras del municipio.