La flota canaria mira con optimismo la nueva campaña de pesca de atún rojo, marcada por ajustes en la gestión y un escenario más favorable tras una temporada especialmente complicada. Mencionado contexto abre la puerta a mejores resultados para el sector.

Informa. RTVC.

Por tanto, ya ha comenzado la temporada de atún rojo, este año con algunos cambios que beneficiarían a los pescadores. En dicha campaña se incrementa la cuota con unas 57 toneladas adicionales, que se suman a las 537 toneladas de las que ya dispone la flota canaria.

Imagen archivo RTVC.

Buenas expectativas

Además, la pesquería arranca en modalidad olímpica y solo pasará a límite de captura si estas resultan cuantiosas. Cabe recordar que el pasado año fue el peor, hasta el punto de que en islas como El Hierro, no se cogió ninguna pieza. Para 2026, las expectativas son buenas y se espera un buen año para esta pesca.