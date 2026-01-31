ES NOTICIA

Buscan a una chica de 15 años desaparecida en el municipio tinerfeño de San Cristóbal de la Laguna

La chica que ha desaparecido tiene el pelo negro, los ojos marrones y una complexión delgada

La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido desde este sábado una alerta para tratar de localizar a una chica desaparecida de 15 años desaparecido el 26 de enero en la San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife.

La chica desaparecida, Yumalay D.M., mide 1.54, tiene el pelo negro, los ojos marrones y una complexión delgada. Además tiene un tatuaje en el brazo.

Precisa la Asociación que todas aquellas personas que puedan aportar cualquier información que se dirijan a los teléfonos 868 286 726 o al correo info@sosdesaparecidos.es.

