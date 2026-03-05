El drago de Los Realejos cayó la noche del miércoles sobre un muro y varios vehículos que estaban estacionados cerca de este símbolo del municipio

Informa: Redacción Informativos RTVC

El emblemático drago de San Francisco, uno de los árboles más representativos del municipio tinerfeño de Los Realejos, se desplomó alrededor de las 20:00 horas de este miércoles, impactando sobre varios vehículos estacionados en las inmediaciones del cementerio de San Francisco, en la zona del Realejo Bajo.

El ejemplar, de aproximadamente 17 metros de altura y una edad estimada de entre 270 y 300 años, cayó sobre seis coches y un muro cercano. Según ha informado el Ayuntamiento de Los Realejos, el incidente no dejó daños personales.

Tras la caída del árbol, agentes de la Policía Local se desplazaron rápidamente hasta el lugar para asegurar la zona y evaluar los daños materiales. En un primer balance se confirmó que seis vehículos resultaron afectados, además de parte de un muro próximo.

Durante la noche fue necesario cortar el árbol caído y vallar el área por motivos de seguridad. El drago, conocido también como drago del Cementerio de San Francisco o del Buen Paso, formaba parte del patrimonio natural e histórico del municipio, por lo que su pérdida ha generado una gran consternación entre vecinos y autoridades locales.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Evaluación de daños

Desde el momento del incidente, los servicios de emergencia acudieron al lugar para garantizar la seguridad en la zona. A lo largo de la mañana de este jueves han continuado los trabajos de peritaje y evaluación de los daños.

El drago cayó sobre varios vehículos estacionados. Imagen RTVC

Domingo García, concejal de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos, explicó en declaraciones al programa de Televisión Canaria, Buenos días, Canarias, que una vez se disponga del informe técnico sobre la situación de la zona donde se produjo la caída del drago se procederá a su retirada definitiva.

“El drago estaba vigilado y cuidado por el Ayuntamiento. No teníamos conocimiento de que tuviera ninguna patología que pudiera provocar su caída, pero nos hemos quedado todos muy consternados con lo sucedido. Ahora tenemos que llegar al final de la investigación”, señaló el edil.

Los técnicos municipales analizarán en las próximas horas las posibles causas del desplome de este histórico ejemplar que, durante siglos, ha sido uno de los símbolos naturales del municipio norteño de Tenerife.