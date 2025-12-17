El 8 de abril comienza la campaña de la renta con los contribuyentes que lo hagan por internet, ya sea en Renta Web o en la app de la Agencia Tributaria

La campaña de la renta de 2025 se extenderá entre el 8 de abril y el 30 de junio

La campaña de la renta y el impuesto de patrimonio de 2025 arrancará el 8 de abril del próximo año y se extenderá hasta el 30 de junio, de acuerdo al calendario del contribuyente de 2026 de la Agencia Tributaria.

El plazo para la presentación de las declaraciones de IRPF comenzará el 8 de abril para los contribuyentes que lo hagan por internet, ya sea a través del programa Renta Web o de la aplicación móvil de la Agencia Tributaria.

Los contribuyentes que opten por presentar la liquidación por teléfono, a través del programa Le Llamamos, podrán hacerlo a partir del 6 de mayo; mientras que quienes quieran entregarla presencialmente en oficinas tendrán que esperar hasta el 1 de junio.

Finaliza en todos los casos el 30 de junio

El plazo de presentación de las declaraciones finaliza en todos los casos el 30 de junio, salvo para aquellas cuyo resultado sea a ingresar y quieran domiciliarla, que tendrán que estar entregadas el 25 de junio.

En la campaña de la renta de 2025 estarán obligados a presentar declaración los contribuyentes que hayan obtenido rentas del trabajo superiores a 22.000 euros de un pagador o de 15.876 euros de dos o más pagadores, así como aquellos que hayan estado dados de alta como autónomos o que hayan percibido prestación de desempleo, entre otros supuestos.