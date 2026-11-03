El archipiélago inaugura su stand en la WTM, la feria internacional de Turismo más importante del mundo

Vídeo RTVC.

El turismo británico vuelve a estar en el centro de la estrategia turística de Canarias. El archipiélago acude a la feria de turismo más importante, la World Travel Market de Londres con asuntos como la conectividad aérea y las perspectivas para la temporada de invierno.

La consejera de Turismo, Jéssica de León, aseguró al programa Buenos Días Canarias, de Televisión Canaria que aunque las previsiones son buenas, hay una «ligera desaceleración en las llegadas desde el año pasado. Llegamos por primera vez en cuatro años aqui con menos plazas que el año anterior porque se están desviando vuelos hacia otras destinos que compiten con Canarias. Aún así, en el acumulado de enero a agosto tenemos datos positivos; estamos un 1,3% por encima de 2025 y un 7% más en gasto.«

De León aseguró que al Gobierno canario le preocupa «la próxima temporada de invierno y verano porque los agentes dicen que las reservas se hacen a última hora; será una temporada larga aunque esperamos cerrar el año con buenas previsiones».

((Habrá ampliación))