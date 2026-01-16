‘Canarias es Deporte’ retoma su cita con la excelencia

Lo mejor del Deporte, y deportistas, de las Islas a partir de este sábado, 17 de enero, en Televisión Canaria

Todas las disciplinas y sus deportistas tienen cabida en este programa de la cadena pública autonómica que regresa mañana sábado a las 13 horas. ‘Canarias es Deporte‘ comienza el año con Aarón Martín, un canterano del Club Deportivo Tenerife traspasado hace un año al Al Qadsiah de la Primera División de Arabia Saudí.

El joven futbolista tinerfeño, de sólo 19 años, emigró a Oriente Medio en el pasado mercado invernal. Con su marcha la entidad blanquiazul consiguió aliviar las maltrechas arcas del Club donde el joven futbolista había comenzado a despuntar en el primer equipo.

Aarón Martín juega esta temporada en el Club Deportivo MirándésClub Deportivo Mirandés

En su nuevo destino tuvo a Míchel González como entrenador y compartió vestuario con jugadores como Nacho Fernández y Pierre-Emerick Aubameyang, antes de hacer las maletas, como cedido, a comienzos de la presente temporada, rumbo al Club Deportivo Mirandés de la Liga Hypermotion española, donde continúa su progresión. Aarón Martín habla con ‘Canarias es Deporte’ sobre las vivencias acumuladas en su primer año lejos de casa como futbolista profesional.

El baloncestista grancanario Santi Aldama, ala-pivot del Memphis Grizzlies

En exclusiva

Uno de los deportistas canarios con más proyección internacional es Santi Aldama. El ala-pívot grancanario visita esta semana Europa para disputar dos partidos de la NBA con sus Memphis Grizzlies ante Orlando Magic en Berlín y Londres.

Hasta la capital alemana se desplazó un equipo de ‘Canarias es Deporte’ de Televisión Canaria para entrevistarle en exclusiva y repasar su trayectoria reciente en la franquicia de Tennessee. También hemos conversado sobre su rol de líder en la renovada Selección española de baloncesto, dirigida ahora por Chus Mateo.

Gimnasio Riga Gym de Fuerteventura trabajo con boxeadores con discapacidad intelectual.

Boxeadores con discapacidad

En el primer programa de 2026 visitamos el gimnasio Riga Gym de Fuerteventura para conocer su trabajo con boxeadores con discapacidad intelectual. Álvaro Afonso, José Ramón Machín y Jorge David Fragiel son los protagonistas de una historia de superación basada en el boxeo herramienta de integración social de valores como disciplina y autoestima.

Jadranka Franeta, exjugadora de balonmano serbia que acabó echando raíces en las Islas

De jugadora a ojeadora

Jadranka Franeta es una exjugadora de balonmano serbia que acabó echando raíces en las Islas tras su etapa en el Rocasa Gran Canaria. Fue precisamente en ese Club teldense donde conoció a su pareja, y padre de su hijo, Dejan Ojeda, actual primer entrenador del equipo. Acompañamos a Jadranka en una jornada de trabajo en la trastienda del Club. Más de tres décadas asumiendo funciones de responsabilidad, desde la dirección deportiva hasta el ojeo de jóvenes promesas en los entornos escolares.

Paso al entrenador

El entrevistado de esta semana será Acorán Hernández. El haltera tinerño, 14 veces campeón de España y subcampeón continental en el Europeo de Armenia celebrado en 2023. Se retira de la competición oficial después de 20 años pero seguirá ligado a este deporte en calidad de entrenador.