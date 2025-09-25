En Canarias faltan 44.000 viviendas

La Asociación de Consultoras Inmobiliarias asegura que Canarias necesita como mínimo 44.000 viviendas para cubrir la demanda actual

Un estudio de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias, ACI, revela que en Canarias hacen falta unas 44.000 viviendas. La falta de oferta y el crecimiento de la demanda provoca, afirman, un déficit importante de inmuebles.

En 2024 se crearon en las islas casi 9.000 familias y solo se construyeron poco más de 2.200 casas. Faltan viviendas en todas islas, aseguran, pero donde más ha crecido la demanda es en las islas capitalinas.

Por provincias

La falta de inmuebles supone el 12% del total nacional. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife hay un déficit de 25.000 viviendas, mientras en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria harían falta, 18.000.

Estos datos reflejan que faltarían más viviendas en Canarias con respecto a la capital de España, Madrid, que triplica la población.

El Gobierno de Canarias propone expropiar las viviendas vacías para facilitar su ocupación por la emergencia habitacional.

En todo el país la escasez de inmuebles asciende a 350.000 unidades. La alta demanda ha provocado una subida de los precios de venta. Según ACI, Madrid se coloca a la cabeza por necesidad de un lugar habitacional, seguido de Barcelona y Valencia.