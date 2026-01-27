El Gobierno regional presentará nuevas medidas de poda y replantación para preservar la vendimia y avanzar hacia la erradicación total de la filoxera

Canarias flexibilizará las medidas contra la filoxera tras controlar la plaga en Tenerife. Europa Press

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias anunciará en los próximos días la flexibilización de las restricciones aplicadas para controlar la filoxera de la vid, tras localizar 89 casos en hoja en Tenerife, todos tratados y eliminados, y ninguno en raíz.

Además, el consejero Narvay Quintero ha subrayado que la plaga “no está eliminada, pero sí controlada”, y que las medidas buscan proteger la vendimia de 2025.

En el marco de más de 7.700 inspecciones en todo el archipiélago, se han gestionado 1.446 solicitudes de movimiento de uva entre islas, denegándose solo 35, correspondientes a la zona cero en Valle Guerra.

Plan para la erradicación total

Además, la Consejería ha desarrollado protocolos que permitirán tratar y mover materiales vegetales con seguridad, así como nuevas pautas de poda y replantación para evitar la propagación de la plaga.

Paralelamente, se ha presentado al sector un plan conjunto con el Gobierno central para la erradicación total de la filoxera.

Por último, según Quintero, aplicando estas medidas y saneando cada afección en un radio de 50 metros, se podrá replantar en las zonas afectadas en un plazo de tres años, con indemnización a los productores durante ese periodo.