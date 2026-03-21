El programa de Televisión Canaria analiza este domingo 22 de marzo, a las 13:40 horas, cómo mira al futuro la isla majorera

`Canarias Futura´ viaja a Fuerteventura para descubrir cómo la innovación convive con la tradición en una isla que mira al futuro, visitando su Parque Tecnológico, el corazón de la transformación digital y aeroespacial, su estratopuerto canario, una infraestructura pionera para drones y HAPS que podría marcar el futuro de la movilidad y la industria espacial en Europa y observando en el ámbito rural cómo un cabrero usa un dron para pastorea.

`Canarias Futura´ descubre la convivencia de la innovación con la tradición en Fuerteventura.

Además, se explorará el proyecto Smart Island, con contenedores inteligentes, dotados de sensores, distribuidos por la Isla para monitorizar diferentes parámetros y mejorar la sostenibilidad.

En esta ocasión el programa cuenta con dos invitados como Leandro Castañeyra, un investigador majorero con experiencia internacional que vuelve a Canarias para impulsar ciencia, que junto al biólogo Antonio Fernández, el científico más aclamado cada vez que sucede un varamiento de cetáceos en cualquier lugar del mundo. Con ellos conoceremos cómo los barcos que unen las Islas usan la tecnología para evitar colisiones con cetáceos.

Necropsia con Antonio Fernández

También se asistirá, en primera persona, a una necropsia científica para entender cómo se estudia la vida marina y cómo sus descubrimientos ayudan a conservarla.

`Canarias Futura´ se acerca así a quienes construyen el mañana desde Fuerteventura sin perder de vista la tradición.

Con esta nueva apuesta, Televisión Canaria refuerza su compromiso de servicio público y divulgación del conocimiento científico y tecnológico que se genera en el Archipiélago, ofreciendo a la audiencia una mirada rigurosa y accesible sobre cómo se investiga y cómo se construye el mañana desde nuestras islas.