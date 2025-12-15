Canarias lidera las rupturas matrimoniales en España

Durante el tercer trimestre de 2025, el archipiélago registra la tasa más alta del país pese a una caída interanual de las demandas, según datos del CGPJ

Canarias, junto a Baleares, encabezó las rupturas matrimoniales en el tercer trimestre de 2025, con 41,9 disoluciones por cada 100.000 habitantes. Los datos proceden del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, difundidos este lunes.

Imagen de archivo | Europa Press

Tras los archipiélagos, la Comunidad Valenciana alcanzó una tasa de 39,5 rupturas por cada 100.000 habitantes. Murcia ocupó el tercer lugar, con una ratio de 37, según el informe judicial. Las tasas más bajas se concentraron en el País Vasco, Castilla y León y Cantabria. El País Vasco registró 26,2 rupturas, seguido de Castilla y León con 26,4. La media nacional se situó en 33,8 rupturas matrimoniales entre julio y septiembre de 2025. Canarias superó claramente ese promedio estatal, junto a Baleares.

Descenso de demandas en Canarias

Los juzgados civiles computaron 938 demandas de disolución matrimonial en Canarias durante el trimestre. La cifra supuso una caída del 15,9 % respecto al mismo periodo de 2024. En el conjunto del país, los órganos judiciales recibieron 16.444 demandas. El volumen total descendió un 14,9 % en comparación interanual.

Evolución por tipo de procedimiento

El CGPJ indicó que disminuyeron casi todos los tipos de demanda. La única excepción fueron los divorcios consensuados, que mostraron un ligero repunte. Las demandas de divorcio no consensuado sumaron 4.417 y cayeron un 40,8%. Este tipo de procedimiento registró el mayor descenso interanual.

Las separaciones no consensuadas, por su parte, bajaron un 21 %, con 147 demandas. En cambio, los divorcios consensuados aumentaron un 2,2 %, hasta 11.437 casos.

Por otro lado, los juzgados tramitaron 11 demandas de nulidad matrimonial, apenas una menos que en 2024. En este sentido, el CGPJ subrayó la estabilidad de este tipo de procedimientos.

Distribución por comunidades

Además de Canarias y Baleares, superaron la media nacional comunidades como Aragón, Asturias y Navarra. También se situaron por encima La Rioja, Castilla-La Mancha y Murcia. Por debajo de la media quedaron Madrid, Galicia, Extremadura y Andalucía. Cataluña también se mantuvo ligeramente por debajo del promedio estatal.

En cuanto a las demandas de modificación de medidas consensuadas, estas aumentaron un 5,1 %, hasta 2.734. Estos procedimientos reflejan acuerdos posteriores a separaciones y divorcios. Las modificaciones no consensuadas cayeron un 44,1 %, con 3.617 demandas. El descenso marcó una de las mayores reducciones del trimestre.

En materia de hijos no matrimoniales, las modificaciones consensuadas crecieron un 6 %.

Las no consensuadas disminuyeron un 34,1 %, según el órgano judicial.