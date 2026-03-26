Entre octubre y diciembre de 2025, 1.190.373 viajeros del territorio nacional viajaron al archipiélago

Canarias bajó de octava a novena comunidad en número de visitantes residentes en España en el cuarto trimestre de 2025, al recibir 1.190.373 viajeros del territorio nacional, un 23,13 % y 358.271 personas menos que en el año anterior, cuando habían llegado del resto del país 1.548.644.

Canarias fue la novena comunidad en visitantes nacionales a finales de 2025/ Archivo RTVC

Según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el archipiélago había recibido de octubre a diciembre de 2024 el 4 % de todos los viajeros nacionales, mientras que en el mismo periodo de 2025 solo fue el destino del 3,3 % de ellos.

Gasto medio por visitante

El gasto hecho en las islas por los visitantes nacionales pasó de 520,3 a 492,2 millones de euros y quedando en un 3,9 % del desembolso total de los viajeros con residencia en España en esos meses, cuando un año atrás era un 4,3 %.

Y ello, a pesar de que el gasto medio de estos visitantes subió, de 336 a 413 euros, y también lo hizo el desembolso diario por persona, que pasó de 93 a 103 euros, según reveló el INE.

La Encuesta de Turismo de Residentes dio a conocer que en el cuarto trimestre del año pasado bajó frente a un año antes, asimismo, la cantidad de residentes en Canarias que salieron de viaje, de 1.564.134 a 1.425.522.

El gasto medio por persona de los viajeros isleños, por el contrario, aumentó, pasando de 381 euros a 512, detalló esa estadística.