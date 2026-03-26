Canarias fue la novena comunidad en visitantes nacionales a finales de 2025

Entre octubre y diciembre de 2025, 1.190.373 viajeros del territorio nacional viajaron al archipiélago
Canarias bajó de octava a novena comunidad en número de visitantes residentes en España en el cuarto trimestre de 2025, al recibir 1.190.373 viajeros del territorio nacional, un 23,13 % y 358.271 personas menos que en el año anterior, cuando habían llegado del resto del país 1.548.644.
Según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el archipiélago había recibido de octubre a diciembre de 2024 el 4 % de todos los viajeros nacionales, mientras que en el mismo periodo de 2025 solo fue el destino del 3,3 % de ellos.
Gasto medio por visitante
El gasto hecho en las islas por los visitantes nacionales pasó de 520,3 a 492,2 millones de euros y quedando en un 3,9 % del desembolso total de los viajeros con residencia en España en esos meses, cuando un año atrás era un 4,3 %.
Y ello, a pesar de que el gasto medio de estos visitantes subió, de 336 a 413 euros, y también lo hizo el desembolso diario por persona, que pasó de 93 a 103 euros, según reveló el INE.
La Encuesta de Turismo de Residentes dio a conocer que en el cuarto trimestre del año pasado bajó frente a un año antes, asimismo, la cantidad de residentes en Canarias que salieron de viaje, de 1.564.134 a 1.425.522.
El gasto medio por persona de los viajeros isleños, por el contrario, aumentó, pasando de 381 euros a 512, detalló esa estadística.