Cientos de personas han acudido a esta concentración para denunciar la acción de Israel sobre Palestina

Este domingo, la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) ha vuelto a salir a la calle en Santa Cruz de Tenerife. En concreto, desde el Reloj de Flores, ha continuado por la Calle de El Pilar y ha finalizado en la Plaza del Príncipe.

Imagen de la concentración. Cedida.

La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) ha promovido esta convocatoria de movilización estatal “para denunciar 78 años de colonización, ocupación militar, apartheid y genocidio del régimen sionista de Israel contra el pueblo palestino. Porque la impunidad continúa. Porque las complicidades continúan. Y porque la solidaridad no se detiene.”

Del mismo modo, RESCOP ha señalado que “el plan impulsado por Trump junto al régimen israelí lejos de ser un plan de paz, es una nueva imposición colonial que busca legitimar el genocidio, la anexión y la limpieza étnica. Pretende rediseñar Palestina sin el pueblo palestino, reduciéndola a enclaves fragmentados, sin soberanía ni futuro.”

Concentración por Palestina en Santa Cruz de Tenerife. Cedida.

También han denunciado que pese al llamado alto el fuego, «Israel ha asesinado a más de 400 personas palestinas, ha seguido bombardeando, ha bloqueado la entrada de ayuda humanitaria y ha convertido el invierno en otra arma de guerra».