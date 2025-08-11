Los vehículos de gasolina siguen siendo los más vendidos en este 2025

Las matriculaciones de turismos han crecido en Canarias un 16 % en lo que va de año respecto a 2024. En el archipiélago, los clientes siguen prefiriendo los coches de gasolina frente a los eléctricos o híbridos. Más de 16.660 vehículos de gasolina se vendieron durante este periodo.

Por otro lado, los coches eléctricos, a pesar de que su porcentaje es mayor con un 21% del total, apenas supera los 2.000. Para revertir esta situación, desde el Gobierno de Canarias se impulsan nuevas ayudas para incentivar la compra de vehículos que utilicen energías alternativas.

Plan MOVES III 2025

Precisamente para revertir esta situación e incrementar la venta de este tipo de vehículos ecológicos, el Gobierno de Canarias ha impulsado el plan MOVES III 2025. La convocatoria de este plan espera alcanzar las 3.000 solicitudes.

«Estaríamos hablando entre 5.000 y 7.000 euros por ayuda, por vehículo. 45.000 euros es el precio máximo subvencionable«, aseguró Douglas González, coordinador del Plan Move III 2025, a RTVC.

Este programa está destinado tanto a la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible, como a la implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en el archipiélago.

Los canarios mantienen su preferencia por los vehículos de gasolina / Archivo RTVC

El plazo de presentación de solicitudes se mantendrá abierto hasta el 31 de diciembre de 2025 y esta ayuda permitirá hacer solicitudes para todos aquellos vehículos adquiridos a partir del 1 de enero de 2025.

Mientras, en la calle, RTVC pregunta a varios ciudadanos que destacan los beneficios ambientales y económicos de los paneles solares y los coches eléctricos. Algunos ya han adquirido estos productos, aunque no todos han optado por la versión eléctrica.