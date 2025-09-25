Además de la cárcel, la Fiscalía pide también la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la menor

Imagen archivo RTVC.

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife pide una pena de seis años de cárcel para un entrenador de baloncesto por abusar sexualmente de una jugadora de su equipo, menor de edad.

Entrenador de baloncesto

El escrito de acusación, recogido por Europa Press, señala que entre el procesado y la menor se creó una situación de confianza plena a través de los entrenamientos y al ejercer sus funciones deportivas en los distintos partidos que la menor jugaba.

Fruto de esta confianza, el procesado, a través del número de su padre pero que él utilizaba, inició distintas conversaciones vía ‘Whatsapp.

Inicialmente se limitaban a cuestiones deportivas hasta que una vez obtenida la plena confianza de la menor y con el ánimo de satisfacer sus instintos sexuales, le envió distintos mensajes y audios en los que la invitaba a mantener relaciones sexuales plenas.

Entrenamiento en el polideportivo

Así, un día, tras finalizar el entrenamiento en el polideportivo fueron a los vestuarios aprovechando que estaban solos en las instalaciones, momento en el que iniciaron relaciones sexuales que solo cesaron cuando la menor recibió la llamada de su madre.

Los hechos fueron denunciados en sede policial por la madre de la menor y el juzgado de instrucción ordenó como medida cautelar urgente la prohibición del procesado de aproximarse y comunicarse con la víctima.

Delitos de abuso sexual

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de dos delitos de abuso sexual y pide también la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la menor y comunicarse con ella, ocho años de libertad vigilada y otros ocho años de inhabilitación para ejercer empleos con menores.

Asimismo solicita indemnizar a la menor con 6.000 euros por daños morales.

El juicio se celebra el próximo miércoles a las 09.30 horas en la Audiencia Provincial.