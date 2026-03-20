El base, Carlos Alocén, habló en rueda de prensa y mandó un mensaje de unión y fuerza para afrontar los partidos que quedan

Alocén asegura que «darán todo para dignificar la camiseta” del Dreamland Gran Canaria / Dreamland Gran Canaria

El base del Dreamland Gran Canaria Carlos Alocén ha asegurado este viernes que la plantilla y el cuerpo técnico “darán todo para dignificar esta camiseta y este club” en las doce jornadas que restan de Liga Endesa para sellar la permanencia tras una temporada complicada.

En la rueda de prensa previa al duelo ante Río Breogán (este domingo a las 12:00 hora canaria), el aragonés ha afirmado que sacarán esta situación adelante “todos juntos” y que desde el vestuario tienen “una confianza sin fisuras” en el trabajo del entrenador, Jaka Lakovic.

“Desde que llegué me caló el mensaje de Jaka Lakovic. No tardé mucho tiempo en creerme lo que me decía. Lleva muchos buenos momentos, este año es el peor y en el que más dudas existen, pero a veces el deporte es así. Confiamos sin fisuras en el cuerpo técnico y el día a día es bueno, pero debemos transformarlo en ganar”, ha arengado.

Autocrítica interna para mejorar

Alocén ha admitido que han existido “momentos de colapso” dentro de la plantilla, por eso ha apelado a “abrirnos y no quedarnos callados” para trabajar juntos en salir del bache de resultados e “ir a muerte por este club”: “Queremos sacar nuestra mejor versión, la mentalidad es de autocrítica muy dura entre nosotros”.

Tras la derrota y eliminación en Liga de Campeones, ha subrayado que hubo una sensación de “tristeza y frustración por haber perdido una oportunidad” en un partido clave en las aspiraciones europeas, pero ha asegurado que desde el día siguiente quisieron “cambiar el chip” y enfocarse en las doce finales de Liga Endesa para salvar la temporada amarilla.

“Pocos jugadores en esta plantilla hemos estado en la situación de pelear por el descenso. Tenemos que utilizarlo a favor, unirnos y saber que nuestra posición en la tabla no es en la que queremos estar. No somos el equipo más experimentado en estas situaciones, pero lo vamos a sacar cien por cien”, ha realzado.

Sobres los líderes del vestuario, el base amarillo ha lamentado que uno de las voces autorizadas era el lesionado Miquel Salvó, pero ha recordado que existen “tres o cuatro jugadores” que pueden cumplir ese rol, como el capitán Andrew Albicy o él mismo: “No tengo problema en levantar la voz”.