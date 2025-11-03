Consulta el horario del CB Breogán vs Dreamland Gran Canaria y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 8 de noviembre. Partido correspondiente a la J6 de la Liga Endesa. Lo puedes seguir en directo en RTVC

CB Breogán vs Dreamland Gran Canaria se enfrentan el 8 de noviembre a partir de las 18:00 (hora canaria) en el Pabellón Pazo de Feiras e Congresos de Lugo. Partido correspondiente a la jornada 6 de la Liga Endesa.

CB Breogán vs Dreamland Gran Canaria | J6 Liga Endesa

El equipo grancanario se encuentra en la 11ª posición de la clasificación mientras que el conjunto gallego es 13º en la liga nacional. El Granca ganó en la jornada 5 contra el BAXI Manresa. Mientras que el equipo gallego llega al encuentro tras perder ante el actual líder, el Valencia Basket.

Posiciones en la clasificación del CB Breogán y Dreamland Gran Canaria

Últimos enfrentamientos H2H entre el CB Breogán y Dreamland Gran Canaria

En los dos últimos enfrentamientos entre ambos equipos cada uno ha ganado un partido, coincidiendo con que ganaba el equipo que era el visitante.

