El choque, correspondiente a la 12ª jornada de Primera RFEF, enfrenta al primer y segundo clasificado en un duelo por el liderato

Este sábado, 15 de noviembre, a las 19:30 horas, Televisión Canaria emitirá en directo el encuentro CD Tenerife – Celta Fortuna, correspondiente a la 12ª jornada de Primera RFEF, desde el Estadio Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife.

El encuentro se podrá seguir también en La Radio Canaria y a través de la web www.rtvc.es, con geobloqueo fuera del territorio canario. Contará con la narración de Dani Álvarez, los comentarios de Juanma Bethencourt y el seguimiento a pie de campo de Carmelo Martínez.

El choque, que enfrenta al primer y segundo clasificado, se presenta como uno de los duelos más destacados del fin de semana en la categoría de bronce.

Un duelo trece años después

El Tenerife y el Celta Fortuna se reencuentran más de trece años después. La última vez que se vieron las caras fue el 8 de abril de 2012, en tierras gallegas, donde el filial celeste se impuso por 3-1. Previamente, el 20 de noviembre de 2011, los blanquiazules habían logrado la victoria en el Heliodoro (2-1).

Con solo dos enfrentamientos previos entre ambos equipos, el de este sábado promete emociones fuertes y una nueva oportunidad para disfrutar del buen momento que atraviesa el conjunto tinerfeño ante su afición.