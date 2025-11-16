El CD Tenerife Femenino B gana por 1–3 al SE AEM y suma tres puntos de gran valor tras un tramo final arrollador en el Camp d’Esports

El CD Tenerife Femenino B firma una remontada en Lleida / CD Tenerife Femenino

En su visita al SE AEM, el CD Tenerife Femenino B logró una importante victoria por 1–3, en el encuentro correspondiente a la décima jornada de Primera Federación. El partido, disputado en el Camp d’Esports, exigió al conjunto tinerfeño máxima concentración y capacidad de reacción, completando una remontada sobresaliente en los últimos minutos.

Duelo igualado

El duelo comenzó con alternancias en el juego, aunque con el SE AEM mostrando más profundidad en los primeros compases. Las locales realizaron sus primeros cambios tempranamente, entrando Ana por María Villarreal (25’) y posteriormente Evelyn Acosta por María Lara (33’). El Tenerife, por su parte, mantuvo su estructura inicial con paciencia defensiva y buscando transiciones rápidas.

La segunda mitad aumentó en intensidad y el partido adquirió mayor ritmo tras varias acciones disputadas. En el 65’, el Tenerife recibió su primera amonestación con la tarjeta a Muniozguren, seguida un minuto después por la amarilla a Pola (66’). Las locales también vieron una cartulina en ese tramo, mostrada a Laura Blasco (66’).

Remontada blanquiazul

El encuentro se rompió en el último tercio. En el 70’, el SE AEM se adelantó gracias al gol de María Amaya (1–0). El cuerpo técnico blanquiazul reaccionó de inmediato con un doble cambio en el 71’, dando entrada a Nuria Pon por Paula Hernández y a Marta Gasienica por Adriana Méndez, movimientos que resultarían decisivos.

La respuesta tinerfeña fue contundente. En el 78’, Nuria Pon igualó el choque (1–1) tras una acción bien finalizada. Solo tres minutos después, en el 81’, Noelia Salazar completó la remontada firmando el 1–2. El SE AEM buscó refrescar su ataque con un triple cambio en el 79’, Paula, Carlota y Marta, sustituyendo a Honoka, Laura Blasco y Cintia Hormigo.

Ya en el tramo final, Lidia Sánchez vio la tercera amarilla para el conjunto blanquiazul en el 75’, mientras que Noelia Fernández fue amonestada para las locales en el 90’. Antes del tiempo añadido, el Tenerife reforzó su estructura con un doble cambio en el 88’, entrando Carolina Ferrera por Esther G.P. y Carmen por Lara. El encuentro se cerró en el 90’, cuando Marta Gasienica culminó una transición precisa para establecer el 1–3 definitivo. Certificando una remontada de enorme mérito y eficacia.