‘Cebollas verdes’ descubre este viernes los secretos del café con el barista Kim Ossemblock

El programa gastronómico de La Radio Canaria recibe este viernes, a las 21:05 horas, al autor de ‘¡Al grano!’ y se acerca a nuevas propuestas gastronómicas y enológicas de Canarias

Elena Barrios, directora y conductora del magacín ‘Cebollas verdes’ en La Radio Canaria Kim Ossemblock, autor de ‘¡Al grano!’

El programa gastronómico de La Radio Canaria ‘Cebollas verdes’ recibe este viernes, a las 21:05 horas, al barista Kim Ossemblock, uno de los grandes divulgadores de la cultura del café, para descubrir las particularidades de esta bebida, sus variedades y sus diferentes lugares de producción.

Ossemblock es autor de ‘¡Al grano!’, una completa guía sobre el mundo del café publicada hace diez años y recientemente reeditada. También es fundador de ‘Café Online’, una plataforma de formación por la que han pasado más de 300.000 personas, y autor de ‘Café Sensible’, un manual dedicado a las técnicas de cata y degustación.

El espacio, dirigido y presentado por Elena Barrios, también conversará con el chef José Luis Espino, responsable de HALMA, un nuevo restaurante ubicado en Las Palmas de Gran Canaria.

Vinos, cultura y paisaje en Tenerife

La última parte del programa estará dedicada a Arconada, un nuevo proyecto que combina vino, cultura y paisaje en el municipio tinerfeño de Los Realejos. La sumiller Belén López acercará a los oyentes esta iniciativa, que se celebrará del 12 al 27 de noviembre en siete bodegas del municipio.

«Ofrece siete experiencias de maridaje entre vinicultura, cultura y paisaje en siete bodegas del municipio de Los Realejos», explica Elena Barrios. Las distintas citas combinarán degustaciones de vinos con propuestas artísticas que abarcan el teatro, la danza y las artes plásticas.

‘Cebollas verdes’ se emite cada viernes a las 21:05 horas en La Radio Canaria, con redifusión los sábados a las 13:30 horas.