La cantante Cristina Ramos hará repaso a su trayectoria profesional en ‘Mira quién viene a cenar’

La artista canaria estará acompañada de su pareja y mánager, el tenor Íñigo Irigoyen, este viernes 6 de noviembre a las 23:15 horas

El programa de Televisión Canaria ‘Mira quién viene a cenar’ cuenta este viernes 6 de noviembre, a partir de las 23:15 horas, con la visita de la cantante canaria Cristina Ramos. Rafa Méndez abre las puertas de su casa a la artista para compartir una velada marcada por la música, la complicidad y una conversación cercana y personal.

Durante la velada, Cristina Ramos repasará su trayectoria profesional y los momentos que han marcado su carrera. Reconocida internacionalmente por su versatilidad vocal, la cantante ha triunfado en formatos como ‘Got Talent España’, ‘La Voz México’ y ‘America’s Got Talent: The Champions’, entre otros, consolidándose como una de las voces canarias con mayor proyección internacional.

El programa contará además con la visita de Íñigo Irigoyen, pareja y mánager de Cristina Ramos, que se sumará a la cena. Tenor con una sólida carrera en la ópera y la zarzuela, su presencia completa una noche de música, confidencias y complicidad en la que no faltarán los recuerdos, las anécdotas y la dimensión más personal de la artista.

De izquierda a derecha, Luna Zacharias, Íñigo Irigoyen, Cristina Ramos y Rafa Méndez.

Para la ocasión, la chef Luna Zacharias preparará un menú ligero, con una ensalada refrescante de sandía, fresas y burrata con un toque balinés como plato principal, pensado para acompañar una cena íntima y especial. Sus propuestas gastronómicas se suman a una conversación distendida que permite conocer mejor la faceta más humana de una artista acostumbrada a los grandes escenarios.

‘Mira quién viene a cenar’ combina entrevistas y gastronomía en un ambiente cercano y familiar., cumpliendo así el objetivo de RTVC de ofrecer alternativas de entretenimiento de calidad y alcance cultural.