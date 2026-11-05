‘Noveno Auditorio’ conmemora el 181º aniversario de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria

El programa de La Radio Canaria propone un recorrido sonoro y literario que transita desde los compositores soviéticos Prokofiev y Shostakovich hasta la poesía del grancanario Román del Pino González

El programa de La Radio Canaria ‘Noveno Auditorio’, que conduce Rubén Mayor, conmemora este jueves 5 de noviembre, a partir de las 21:00 horas, el 181º aniversario de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria. Para ello se pondrá especial énfasis en las claves del Foro Noviembre, espacio de encuentro y debate interdisciplinar con la música como eje vertebrador, que este año celebra su segunda edición bajo el impulso de la Sociedad Filarmónica.

Víctor Doreste. Agustín Millares Torres.

La segunda edición del Foro Noviembre se celebra los próximos lunes 9 y martes 10 de noviembre con el eje temático de la investigación y el estudio de la música, y con un reconocimiento especial a la figura de Lola de la Torre Champsaur, destacada profesora e investigadora canaria. El martes 10, a las 20:00 horas, tendrá lugar en el Teatro Pérez Galdós el concierto conmemorativo a cargo de la Orquesta Renacimiento, dirigida por David Llano Díaz.

La propuesta artística de este año adquiere una dimensión sinfónica y se articula en torno a un repertorio que reúne obras seleccionadas por su vinculación directa con la historia de la Sociedad Filarmónica y de Canarias, en general. El repertorio lo integran las obras ‘Obertura para la Exposición Industrial 1862’, de Agustín Millares Torres; ‘Nocturno nº 3’, de Manuel Peñate Álvarez; ‘Tarantela para flauta y clarinete’, de Camille Saint-Saëns; ‘Responso a Fray Lesco’, de Víctor Doreste; y ‘Suite Sinfónica Canaria: Arrorró. Seguidillas’, de Bernardino Valle. El concierto incluye además la obra de estreno ‘Cuando el mar abrazó al dolor’, de la joven compositora canaria Celia Rivero Santana. ‘Noveno Auditorio’ avanzará algunos de esos temas.

Sergei Prokofiev. Dimitri Shostakovich.

Recorrido por la composición soviética, a través de Prokofiev y Shostakovich

El programa ofrecerá también un recorrido por la composición soviética del siglo XX, a través de dos de sus principales figuras, Sergei Prokofiev y Dimitri Shostakovich. En el arranque del espacio se desgranarán las contradicciones vitales de Prokofiev, el niño prodigio que maduró hasta convertirse en un provocador de vanguardia, obligado a hacer equilibrios constantes entre su apabullante popularidad mundial y la vigilancia de la censura estalinista.

En el epicentro del programa, tras el paréntesis dedicado a la Sociedad Filarmónica, se hará un análisis inmersivo del ‘Concierto para violín n.º 1’ de Dmitri Shostakovich, con motivo de los conciertos que la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), que bajo la dirección de Karel Mark Chichon, interpretará el jueves 12 y el viernes 13 en el Auditorio Alfredo Kraus. ‘Noveno Auditorio’ realizará un desglose acústico de la atípica orquestación de Shostakovich, destacando la supresión estratégica de trompetas y trombones para asegurar la proyección del solista sobre una masa sonora lúgubre, y se repasarán los hitos de sus cuatro movimientos.

Entrevista con el poeta Román del Pino González

Más allá de la música, el programa tenderá puentes con la literatura canaria. Rubén Mayor entrevistará al escritor Román del Pino González, que acaba de publicar su tercer poemario, galardonado con el Premio de Poesía Pedro García Cabrera 2025, bajo el título ‘Como el miedo de un molusco sin concha’. El libro se presentará este mismo jueves el Museo de La Zafra, en Santa Lucía de Tirajana, municipio del que es natural el autor.

Para cerrar la emisión, el colaborador habitual del programa, Paco Grimón, centrará su propuesta de la sección El Atril en partituras e historias sonoras que, por su argumento, estreno o inspiración, tienen el mes de noviembre como referencia.