El programa de La Radio Canaria, dirigido y presentado por Carlos del Toro, acerca a los oyentes la labor de entidades sociales y personas que dedican su tiempo y esfuerzo a mejorar la vida de los demás en las Islas

‘Universo Solidario’, el programa especializado en acción social, cooperación y voluntariado de La Radio Canaria, cumple su 30º aniversario en las ondas. Con el inicio de esta temporada, su director y presentador, Carlos del Toro, destaca la trayectoria del espacio, al que considera el programa del área social más longevo de la radiodifusión en Canarias y uno de los más veteranos de la radio pública autonómica.

​Desde sus primeras emisiones, ‘Universo Solidario’ ha buscado ser una herramienta al servicio de la comunidad y servir de puente entre las entidades sin ánimo de lucro y la ciudadanía. A lo largo de estas tres décadas, por sus micrófonos han pasado cientos de ONGs, fundaciones, colectivos sociosanitarios y voluntarias que han encontrado en este espacio una plataforma abierta para difundir sus proyectos, denunciar realidades invisibilizadas y canalizar la ayuda solidaria en el archipiélago. ​Para Carlos del Toro, director y conductor del espacio desde sus orígenes, alcanzar las 30 temporadas representa «un logro colectivo que pertenece, sobre todo, a los miles de personas que dedican su tiempo y esfuerzo a mejorar la vida de los demás en Canarias».

Aniversario con contenidos especiales

Un reconocimiento que también hace extensivo a quienes forman parte actualmente del programa y que contribuyen con su trabajo, experiencia y compromiso: Marian Luna, Cleofé Linares y Ramiro Varela, junto a la colaboración de Gloria Latorre, Vicky Reyes, Teresa Del Toro, Kina Rojas y Adriana García. Un equipo al que se suman los más de 50 colaboradores que han pasado por el espacio a lo largo de estas tres décadas.

En este sentido, el comunicador subraya que “llegar a este aniversario no es solo mirar atrás con orgullo por el camino recorrido, sino renovar nuestro compromiso de seguir siendo el altavoz de quienes muchas veces no tienen voz en los grandes titulares«.

El programa, que se emite semanalmente los sábados a las 20:00 horas y los domingos a las 06:00 horas en La Radio Canaria, abordará esta temporada de aniversario con contenidos especiales, recordando los hitos más relevantes del tercer sector en las islas durante los últimos 30 años y dando protagonismo a las nuevas generaciones de voluntariado y a los retos sociales del presente.

Marian Luna y Carlos del Toro Haridian Cañete y Carlos del Toro

Labor divulgativa

Además, Carlos del Toro recuerda que el espacio lleva su labor divulgativa a las plataformas digitales a través del archivo de La Radio Canaria, iVoox, Facebook y X, permitiendo volver a escuchar cada programa, descargarlo y compartirlo con la comunidad para que la red de ayuda mutua no deje de crecer.

​Con esta 30ª edición, ‘Universo Solidario’ consolida su legado periodístico y social, demostrando que la solidaridad y el servicio público siguen teniendo un espacio indispensable en las ondas canarias.

​Como reflexión final sobre estas tres décadas de trayectoria, Carlos del Toro pone el acento en las entidades y personas que han acompañado al programa desde sus comienzos: «Si hoy miramos atrás con orgullo, es porque las ONG, fundaciones y asociaciones nos han regalado el mejor contenido que un programa de radio puede soñar: sus historias de vida y su humanidad. A todas las entidades y personas voluntarias, gracias por confiar en nosotros para ser su altavoz y por contagiarnos las ganas de construir un mundo más justo”.

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